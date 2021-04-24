Сеул, , 05:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 785 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 760 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют почти 800 носителей SARS-CoV-2 ежесуточно. Эксперты ведомства связывают рост заболеваемости с возникновением новых очагов распространения инфекции, которые пока отследить не удалось.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 118 243. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1812 человек.