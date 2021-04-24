Хараре, , 05:19 — REGNUM Вертолет военно-воздушных сил Зимбаве врезался в жилой дом в зимбабвийской деревне Арктур, сообщает пресс-служба ВВС республики.

Сообщается, что инцидент произошел в 32 километрах к востоку от столицы Зимбабве Хараре. В результате авиапроисшествия погибли двое пилотов, техник, а также ребенок, находившийся на земле. Также ожоги и ранения получили несовершеннолетняя девочка и ее мать, их госпитализировали.

По предварительной версии, вертолет ВВС Зимбабве выполнял учебный полет, во время которого потерял связь с землей. После этого началась спасательная операция, в ходе которой и были обнаружены останки воздушного судна в деревне Арктур. Других подробностей произошедшего не приводится.