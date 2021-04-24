Пекин, , 05:09 — REGNUM Будущее отношений Китая и США зависит от готовности американской стороны признать право китайского народа на развитие и более благополучную жизнь, заявил 24 апреля министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

«В данном случае ключевой момент состоит в том, смогут ли США смириться с мирным подъёмом Китая, который отличается от Соединённых Штатов социальной системой, имеет другую культуру и историю, а также находится на ином этапе развития», — сказал глава китайского МИД.

По словам Вана И, в Пекине не заинтересованы в конкуренции США, но стремятся к постоянному самосовершенствованию. Кроме того, отметил он, в последнее время оппоненты Китая пытаются наклеить ярлык о противостоянии демократии и авторитаризма как противоборствующих систем ценностей США и КНР, однако американская трактовка демократии и культура североамериканской страны «не являются эталонами для подражания».

Читайте ранее в этом сюжете: В США допустили выстраивание отношений с Китаем с позиции силы