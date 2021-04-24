Нижневартовский район, Югра, , 05:05 — REGNUM В Югре ООО «Запсибтрансгаз» за запоздалое оповещение об аварии на Оби оштрафовано на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Управляющей компанией ООО «Запсибтрансгаз» является «СибурТюменьГаз». Компания привлечена к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП («Сокрытие или искажение экологической информации»).

«Оповещение в данном случае имело технический характер и было оформлено позднее, поскольку представители Росприроднадзора присутствовали на месте происшествия», — прокомментировали в «СибурТюменьГаз» ситуацию.

Напомним, авария на газопроводе произошла 6 марта в Нижневартовском районе. Произошёл пропуск смеси пропан-бутана и её последующее возгорание. Объём утечки широкой фракции лёгких углеводородов в системе продуктопровода Губкинский ГПЗ (ЯНАО) — Южно-Балыкский ГПЗ (ХМАО) составил 56 тонн, ещё около 600 тонн были сожжены в специальных амбарах.

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