Приштина, , 05:10 — REGNUM В Национальный день суверенитета Турции, 23 апреля, спикер парламента Косово Главк Конюфца провел встречу с делегацией Демократической турецкой партией Косово и министром регионального развития Косово, турком Фикримом Дамкой, а также главой партии Турецкое инновационное движение Эрканом Симитчи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский политик поздравил турок с национальным праздником и поблагодарил за вклад в развитие межэтнических отношений и укрепление государственных институтов.

Также Конюфца отметил роль турецкого национального меньшинства в развитии отношений между Косово и Турцией и назвал Косово примером защиты и предоставления прав национальных меньшинств.

Напомним, помимо турецкого нацменьшинства в Косово выделают также три разновидности цыган — рома, египтяне и ашкали, а также сербов и боснийских мусульман.

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