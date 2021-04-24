Приштина, , 04:53 — REGNUM Бывший министр юстиции Косово Селим Селими 23 апреля заявил, что обвинения его преемницы Альбулены Хаджиу в незаконной закупке им двух гектаров земли в период пребывания на посту главы министерства были политически мотивированными.

На своей странице в социальной сети Facebook Селими заявил, что упомянутые Хаджиу два гектара земли еще до начала его мандата начали сдаваться исправительной службой в аренду, причем все вырученные средства направлялись в бюджет службой.

Селими потребовал от Хаджиу публикации полного досье и заявил, что его копия досье будет направлена в прокуратуру.

Напомним, Хаджиу сочла сдачу земель в аренду достойным поводом для направления запроса об отстранении от поста глава управления исправительными заведениями Ненада Тачи .

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