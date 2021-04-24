Москва, , 04:52 — REGNUM Из подмосковного Алабино на временную площадку в Москве начала передислокацию военная техника, которая 9 мая примет участие в военном параде Победы на Красной площади. Об этом вечером 23 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В состав колонны колёсной боевой техники входят автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34−85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты Курганец будут доставлены в Москву на специальной технике», — говорится в сообщении военного ведомства.

Колёсная техника в составе более 200 единиц проследует в столицу по маршруту, проходящему по трассе А-107, Минскому шоссе, Рублёвскому шоссе, улицам Осенняя и Крылатская, и расположится на временной площадке на улице Нижние Мнёвники.

Также на станцию «Пресня» железнодорожным транспортом будет доставлена вторая группа гусеничной техники, которая далее своим ходом проследует на ту же временную площадку. В её составе — танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины десанта БМД-4М и БМД-МДМ, тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты БМП-2 (с боевым отделением «Бережок») и БМП-3, ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начинается подготовка к параду Победу, в ходе которой вводятся ограничения движения автомобилей.

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