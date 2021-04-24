Приштина, , 04:49 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 23 апреля заявила о намерении запустить процедуры по увольнению главы исправительной службы Нехата Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной Хаджиу назвала поступившую информацию о злоупотреблениях в системе исправительных заведений. Несколько решений управления исправительной службы были аннулированы.

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К числу выявленных злоупотреблений отнесли проведение незаконных переводов — на средства исправительной службы были куплены два гектара земли в черте города Вуштрин. В числе подписантов контракта оказался бывший министр юстиции Косово Селим Селими.

Запрос об отправке Тачи в отставку будет передан на рассмотрение государственного совета Косово по оценке и дисциплине.