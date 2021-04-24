Москва, , 04:40 — REGNUM Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеют смысла вне зависимости от места их проведения, потому что тот не выполняет своих обязательств, написал 23 апреля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Не имеют смысла (такие переговоры) при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР», — подчеркнул российский сенатор.

По его словам, стороны могли бы договориться провести саммит в «нормандском формате» в одной из столиц республик Донбасса, однако получение согласия всех сторон представляется маловероятным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия предложила Франции и Германии — двум другим гарантам по Минским соглашениям — провести не позднее 27 апреля встречу в Донбассе с участием ДНР, ЛНР и Киева.

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