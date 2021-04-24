Скопье, , 04:51 — REGNUM Депутаты парламента Северной Македонии, в том числе спикер парламента Талят Джафери, 23 апреля были привиты от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в парламенте назвали вакцинацию общей ответственностью, поскольку она способствует созданию коллективного иммунитета к вирусу.

При этом депутат Демократической лиги Павле Траянов в ходе вакцинации выразил возмущение в связи тем, что политикам не предоставили права выбрать, препаратом чьего производства они хотели бы прививаться.

Свыше 40 тысяч македонцев прошли вакцинацию от COVID-19.

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