Москва, , 04:27 — REGNUM Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств касается диппредставительств и не направлен против бизнеса, сообщил 23 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», — объяснил он, отвечая на вопрос, может ли мера затронуть иностранных инвесторов и предпринимателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые меры приняты в Кремле для защиты интересов и безопасности страны. Указ, в частности, ограничит трудоустройство граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Определять количество иностранных физических лиц с дипломатической миссией будут в правительстве России.

Кроме того, Путин поручил правительству определить перечень недружественных иностранных государств и количество физлиц, в отношении которых будут действовать меры воздействия по новому указу.

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