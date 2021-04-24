Скопье, , 04:28 — REGNUM Лига профсоюзов Северной Македонии получила около 80 тысяч жалоб на нарушение прав работников. При этом население страны составляет около двух миллионов человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, трудящиеся жалуются на невыплату заработных плат, увольнения с работы без соблюдения предусмотренных процедур, выплаты заработной платы по минимальному тарифу.

Глава Лиги Дарко Димовски сообщает, что в большинстве случаев производилось вмешательство — представители лиги обращаются к государственным трудовым инспекторам, предоставляют бесплатную юридическую помощь работникам.

Только в период с января по март 2021 года государственной инспекцией было проведено 3738 внеочередных операций по контролю за предприятиями по жалобам граждан и около 700 очередных акций по контролю.

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