Севастополь, , 04:42 — REGNUM В пункты постоянного базирования вернулись более 20 кораблей Черноморского флота ВМФ России, участвовавших в двусторонних командно-штабных учениях на полигоне Опук в Крыму. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

«В ходе мероприятий экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Межвидовые учения в Крыму с участием общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ проходили в рамках контрольной проверки сил ЮВО за зимний период обучения. ВМФ на них представляли более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения, которые в ходе манёвров отработали ракетно-авиационные удары и их отражение, применение крылатых ракет, БПЛА и борьбу с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Опук в Крыму стартовали межвидовые учения Вооружённых сил (ВС) РФ, в которых задействовано более 10 тыс. военнослужащих.

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