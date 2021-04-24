Приштина, , 04:50 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 23 апреля прибыл в Приштину с официальным визитом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита албанский политик заявил, что его страна поддерживает евро-атлантическую интеграцию Косово.

«Нашей амбицией является полная интеграция шести стран Западных Балкан в Евросоюз», — заявил глава македонского МИД.

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Косово Доникой Герваллой Османи заявил, что с 2021 года бойцы армии Северной Македонии будут проходить службу и в составе миротворческой миссии НАТО в крае КФОР.

Напомним, Северная Македония весной прошлого года стала 30-й страной-участницей НАТО.

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