Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Результаты введения нового пакета антироссийских санкций в апреле «достаточно близки» к ожиданиям Белого дома США, заявил зампомощника американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в интервью агентству Reuters.

По его словам, Белый дом намеревался послать Москве сигнал, что Россия якобы ведет себя неподобающим образом. Сингх добавил, что путем санкций Вашингтон показал, что готов в случае дальнейшей эскалации нанести «еще больший ущерб».

«Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Госдепартамент США получил от России уведомление о контрмерах в ответ на американские санкции. Представитель Госдепа отметил, что в Соединенных Штатах продолжатся дискуссии по вопросу ответа на российский ответ на американские санкции.

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