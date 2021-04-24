Токио, , 03:58 — REGNUM Первый после приостановки авиаперелетов рейс японской авиакомпании JAL прибыл из России в Токио, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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По ее данным, воздушное судно успешно приземлилось в международном аэропорту «Ханэда». Авиакомпания указывает, что регулярные рейсы из Токио в Москву будут выполняться каждую неделю по четвергам. Обратные рейсы — по пятницам.

В марте 2020 года японский авиаперевозчик JAL приостановил выполнение перелетов в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции. С этого времени компания выполняла только рейсы по вывозу граждан Японии на родину.