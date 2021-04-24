Красноярск, , 03:57 — REGNUM В субботу, 24 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +8…+10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:40 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 24 на 25 апреля ожидается до 0…+1 °C, облачно, осадки.

Скорость восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 апреля, в Красноярске до +5…+8 °C днём и +1…+3 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

В понедельник, 26 апреля, в Красноярске ожидается до +9…+12 °C днём. Ночью — до 0…+3 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 апреля на юге Таймырского МР ожидается сильный юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 27 м/с, метель. В Туруханском районе ожидается сильный юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

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