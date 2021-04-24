Париж, , 03:40 — REGNUM Охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии во Франции распорядился усилить глава МВД республики Жеральд Дарманен после теракта во французском городе Рамбуйе. Об этом 23 апреля сообщило Agence France-Presse.

Речь идет об убийстве женщины-полицейского в одном из городских комиссариатов. В распоряжении министра отмечается, что особое внимание следует уделять мерам безопасности в помещениях по приему граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе. Французские спецслужбы запросили помощь тунисских коллег в расследовании этого инцидента, поскольку убийца был выходцем из Туниса. Они считают случившееся терактом.

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