Нью-Йорк, США, , 03:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 апреля — последнего рабочего дня недели — ростом. Больше других прибавил Nasdaq — 1,44%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 227,59 пункта (0,67%), до уровня 34 043,49 пункта. S&P 500 прибавил 45,19 пункта (1,09%), поднявшись до уровня 4180,17 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 198,40 пункта (1,44%), поднявшись до уровня 14 016,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,62 (1,01%), до уровня $62,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США, начавшие день ростом, завершили торги 22 апреля снижением на фоне информации о планах президента США Джо Байдена резко поднять налоги на обеспеченных граждан.

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