Тегеран, , 08:27 — REGNUM Иранский фильм «Titi» режиссера и продюсера Иды Панаханде будет показан на 40-м Международном кинофестивале в Миннеаполисе (США) 13−23 мая. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 агентство.

Фильм, снятый в 2020 году, рассказывает о физике, который собирается доказать тезис о конце света. Эльназ Шакердуст, Парса Пирузфар и Хоутан Шакиба играют в фильме, который дебютировал на 33-м Токийском международном кинофестивале в Японии в октябре 2020 года.

Международный кинофестиваль в Миннеаполисе, отмечающий 40-летие в 2021 году, является одним из самых ожидаемых ежегодных культурных событий Миннесоты и крупнейшим кинофестивалем в регионе. В течение 17 дней каждую весну MSPIFF представляет 250 новых международных независимых фильмов, предлагая аудитории пообщаться со 150 кинематографистами и талантами со всего мира.