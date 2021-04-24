Нукуалофа, , 03:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 262 километрах к северо-западу от города Хавелулото. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 498,45 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах. Его очаг находился в 122 километрах от города Сарангани на глубине 48,22 километра. Пострадавших не было.