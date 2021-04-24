Тегеран, , 08:37 — REGNUM 23 апреля пресс-секретарь министра энергетики Ирака объявил, что между Багдадом м Тегераном будут заключены новые соглашения в энергетической сфере, поскольку иракский министр энергетики Маджид Махди Хантуш планирует посетить Иран на следующей неделе.

Ахмад Муса аль-Абади выступил на государственном телевидении, отметив, что основной темой повестки дня министра энергетики Ирака Маджида Махди Хантуша является поставка иранского газа на иракские электростанции.

Он подчеркнул, что министр энергетики Ирака проведет переговоры с министром Исламской Республики Иран по экспорту газа в страну, при этом между двумя странами может быть подписано новое соглашение.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян посетил Багдад и провел совещание с высокопоставленными иракскими чиновниками.

В ходе своего пребывания Ардаканян провел переговоры со своим иракским коллегой и другими высокопоставленными иракскими чиновниками, добиваясь погашения задолженности по поставкам электроэнергии в Ирак и организации предстоящего заседания совместной экономической комиссии Тегеран-Багдад.