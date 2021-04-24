Тегеран, , 08:41 — REGNUM 23 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что 380 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 68 746. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было выявлено 22 904 новых случая заражения COVID-19, при этом 3423 человека были госпитализированы», — заявили в министерстве. Согласно представленному отчету, с учётом 380 новых жертв общее число погибших от коронавирусной инфекции по стране возросло до 68 746.

Министерство также отметило, что 1 850 791 пациент из общего числа 2 358 809 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Около 3423 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Также сообщается, что к настоящему времени по всей стране было проведено 14 966 149 диагностических тестов на COVID-19.