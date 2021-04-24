Тегеран, , 08:43 — REGNUM 23 апреля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что первоочередной задачей иранского правительства является поставка необходимых вакцин из-за рубежа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сказал, что, как и было обещано заранее, в первую очередь все усилия направлены на производство и применение отечественных вакцин весной и в начале лета.

Что касается распределения импортных вакцин и состояния отечественных вакцин, Ваези подчеркнул, что информация о вакцинах, которые в настоящее время вводятся на испытательном уровне, очень важна, в связи с чем президент страны поручил министерству здравоохранения регулярно информировать об этом.

Выразив, что народ имеет право знать, как распределяется вакцина, он отметил: «Когда вакцины ввозятся в страну, они должны быть доступны народу на основе принятых решений».

Глава администрации президента также сообщил: «Медперсонал должен в первую очередь использовать эту вакцину. Пожилые люди с фоновыми заболеваниями входят во вторую приоритетную группу для предоставления возможности вакцинации».