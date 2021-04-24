Тегеран, , 08:45 — REGNUM 23 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд и председатель Международного уголовного суда Петр Хофманский провели переговоры в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе переговоров Бахарванд выразил надежду, что антииранские санкции США будут сняты в кратчайшие сроки, при этом международное сообщество не станет свидетелем несправедливых санкций со стороны США против других стран, а также международных организаций.

Тем временем Бахарванд встретился с Генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH) Кристофом Бернаскони. На встрече иранский чиновник подчеркнул важность содействия обменам и взаимодействию между отдельными лицами и компаниями для обеспечения экономического развития стран.

В связи с этим американская ежедневная газета Wall Street Journal недавно сообщила, что США решили снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и ряда экономических отраслей страны.