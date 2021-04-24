Тегеран, , 08:47 — REGNUM 23 апреля официальный представитель МИД Ирана осудил террористический акт, произошедший в пакистанском отеле 22 апреля, в ходе которого по меньшей мере трое погибли и 11 получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде выразил глубокую обеспокоенность страны взрывом отеля «Серена» в юго-западном пакистанском городе Кветта, в результате которого погибли и были ранены мирные жители.

«Исламская Республика Иран поддерживает пакистанский народ и правительство в борьбе с террористами», — отметил официальный представитель МИД. По его словам, странам региона необходимо принять меры по укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом, а также наркотрафиком.

Ранее пакистанские телеканалы сообщили, что взрыв произошел на улице, где расположены важные торговые и политические центры, включая генеральное консульство Ирана в Кветте.