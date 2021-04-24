Тегеран, , 09:18 — REGNUM 23 апреля посол Ирана в базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади заявил, что изменение метода обогащения 60-процентного урана основано на заранее запланированном плане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади сделал это замечание, говоря о новом докладе, опубликованном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной деятельности Ирана на ядерном объекте Натанз.

«Эти изменения не являются непредвиденным обстоятельством», — сказал он, подчеркнув, что данные сдвиги полностью связаны с техническими решениями и мерами. «Такое изменение было также отмечено в информационном вопроснике по проектированию, представленном Ираном МАГАТЭ на прошлой неделе», — отметил иранский дипломат.

Ранее МАГАТЭ подтвердило в своём докладе, что центрифуги IR-4 обогащают уран до 20 процентов, при этом IR-6 используются для обогащения до 60 процентов.