Москва, 24 апреля, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Права прохода в три района Чёрного моря лишаются на полгода с 24 апреля иностранные корабли. Об этом говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море. Крым

Все они относятся к территориальным водам России. Возможность судоходства через Керченский пролив сохраняется. Запрет будет действовать с 21:00 24 апреля до вечера 31 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти США уведомили Турцию о проходе через Босфор в акваторию Чёрного моря двух своих эсминцев 14 и 15 апреля. Позже они отменили свое решение.

19 апреля британское правительство подало заявку Анкаре о том, что один из кораблей ВМС Великобритании в мае пройдет через пролив Босфор в Чёрное море.