Тегеран, , 10:17 — REGNUM 23 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна уже предоставила подробные и исчерпывающие ответы Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом он заявил в беседе с группой иностранных журналистов. В ходе выступления дипломат изложил позицию государства по ряду важнейших вопросов.

На просьбу прокомментировать диалог Тегерана и Эр-Рияда в Ираке Хатибзаде пояснил, что доклад впервые был опубликован в Financial Times, и подчеркнул, что Иран в целом приветствует любую инициативу по снижению напряженности и расширению сотрудничества в регионе, и поэтому он, безусловно, ищет какой-то диалог и общение со своими соседями.

Иранский дипломат также проанализировал последние события между и указал на усилия некоторых региональных стран, включая Ирак, Кувейт, Пакистан, Китай и Германию, по налаживанию диалога между Тегераном и Эр-Риядом.

На другой вопрос, продвинулись ли Иран и Саудовская Аравия в сторону снижения напряженности на современном этапе, он ответил, что Иран всегда прилагал усилия для снижения напряженности, поэтому в последнее время появились «позитивные сдвиги».

По его словам, ни для кого не секрет, что в этом есть значительные трудности и существуют серьезные разногласия между двумя странами по некоторым региональным и двусторонним вопросам. Однако, по его словам, Иран считает, что в интересах обеих стран необходимо найти способ урегулирования всех разногласий.