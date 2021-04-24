Приштина, , 03:48 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 23 апреля провела встречу с командующим миссией НАТО в Косово КФОР генерал-майором Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент поблагодарила НАТО за вклад в мир и безопасность в регионе. Далее Османи подчеркнула, что в период пандемии руководство Косово активно заинтересовано в реализации ключевого приоритета по обеспечению всего населения необходимым объемом вакцины от COVID-19.

Глава Косово выразила готовность к углублению сотрудничества между Силами безопасности Косово и КФОР и проведении совместных мероприятий. Также стороны высказались в поддержку увеличения присутствия женщин в рядах СБК.