Приштина, , 04:41 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай 23 апреля провел встречу с председателями ассоциаций пенсионеров и пенсионерок края Шабаном Кайтази и Мюберой Вербовци.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало уменьшение финансовых выплат правительством Альбина Курти.

Ходжай высказался в поддержку пенсионеров как самой уязвимой группы населения в период пандемии и потребовал вернуть дополнительные выплаты, отмененные правительством.

Ранее глава «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай назвал отмену дополнительных выплат «бесчеловечной».

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