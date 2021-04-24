Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) сняло ограничения на использование препарата от Johnson & Johnson для вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times.

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«Решение, которое разрешает возобновить использование вакцины, было принято после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия принимать решение о возобновлении вакцинации препаратом Johnson & Johnson отданы властям штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты из центров по контролю и профилактике заболеваний США выступили за возобновление вакцинации препаратом Johnson & Johnson. По их мнению, положительные стороны вакцины перекрывают возможные риски возникновения побочных эффектов.

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