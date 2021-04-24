Приштина, , 04:26 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 23 апреля провел встречу с главой миссии Европейского союза по установлению верховенства права в Косово (ЕВЛЕКС) Ларсом Гуннаром Вигемарком.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Конюфца назвал политическую стабильность и реализацию закона ключевыми факторами, определяющими динамику реализации парламентской повестки.

В ЕВЛЕКС подчеркнули готовность оказывать поддержку институтам Косово в деле установления верховенства закона в пределах компетенции миссии.

Спикер парламента Косово поблагодарил представителя ЕВЛЕКС и отметил, что установление верховенства права является ключевым элементом европейской интеграции края.

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