Оттава, , 02:43 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Канаде вошла в критическую стадию, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 23 апреля на пресс-конференции.

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Он напомнил, что за последний месяц показатель ежесуточно выявляемых случаев заражения в стране увеличился в два раза и сейчас составляет 8,6 тысячи. Глава правительства попросил жителей Канады продолжать следовать санитарным ограничениям, а также отказаться от выхода из жилищ без особой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля канадские власти приостановили авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих государствах.

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