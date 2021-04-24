Рабат, , 02:39 — REGNUM Власти Марокко приняли решение приостановить авиасообщение с Индией из-за угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба марокканского национального управления аэропортами.

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По данным ведомства, запрет вводится временно. Также управление выразило озабоченность возможным въездом пассажиров из Индии через другие страны в Марокко. При этом в самом королевстве продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией, несмотря на идущую в стране вакцинацию.

Ранее власти Марокко приостановили авиасообщение с более чем 50 странами, преимущественно европейскими. Запрет действует до 21 мая. Отметим, что с начала пандемии в Марокко выявили 508 530 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в королевстве скончались 8983 человека.