Париж, , 02:22 — REGNUM Расследование убийства сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем спецслужбы Франции осуществляют при содействии тунисских коллег. Об этом 23 апреля передал телеканал BFM.

Напавший на нее преступник был выходцем из Туниса. По информации правоохранительных органов, он прибыл во Францию в 2009 году и почти 10 лет проживал в стране нелегально, а после получил вид на жительство. Действие документа завершается в декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала троих человек по делу об убийстве женщины-полицейского в Рамбуйе. Преступление расценивают как террористический акт.

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