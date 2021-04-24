Кито, , 02:08 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 5913 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это почти рекордное число выявленных носителей SARS-CoV-2 за одни сутки с начала пандемии в республике. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Эквадоре достигло 371 306. При этом почти половина новых случаев заражения приходится на столицу Кито.

Также за 23 апреля на территории страны умерли еще 80 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре жертвами осложнений COVID-19 стали 12 995 человек.