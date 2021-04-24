Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Нападения на военных США и международной коалиции в Ираке, а также на иракские силы безопасности, стали темой разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы правительства Иракского Курдистана Масрура Барзани. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба госдепа.

В рамках указанного вопроса стороны обсудили и атаку на международный аэропорт в городе Эрбиле 14 апреля. Участники переговоров пришли к общему выводу о том, что подобные действия являются грубейшим нарушением суверенитета Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские военные в Ираке пока не получали приказа о сокращении численности своего континента в этой республике.

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