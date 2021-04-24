Париж, , 01:50 — REGNUM Франция не собирается сдаваться в борьбе с «исламистским терроризмом», написал 23 апреля на своей странице в Twitter французский президент Эммануэль Макрон, комментируя убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем.

Глава государства отметил, что народ республики вместе с родственниками погибшей, а также с правоохранительными органами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в полицейском участнике в Рамбуйе выходец из Туниса ранил сотрудницу полиции. Женщина скончалась от полученных ран, а преступник был застрелен. Нападение расценивается как теракт.

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