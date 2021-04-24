Брюссель, , 09:22 — REGNUM Одна из неправительственных организаций ЕС заявила, что климатическая политика Европейского Союза «не согласуется» с позицией блока по вопросам мира и прав человека и «даже препятствует заявленным им климатическим целям».

Это обвинение, выдвинутое в адрес ЕС Квакерским cоветом по европейским делам (QCEA), было приурочено к Международному дню Земли 22 апреля.

Об этом сообщает европейский информационный портал THEPARLIAMENTMAGAZINE. EU 23 апреля 2021 года.

QCEA опубликовал отчет, в котором содержится обзор климатической политики и инициатив ЕС и «исследуются связи» между климатом, миром и правами человека.

Отчет появился после подписания основных положений климатическогокурса в 21 апреля 2021 года, который обязывает ЕС и государства-члены сократить чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.

« Действия по построению устойчивого мира и преодолению климатического кризиса должны дополнять друг друга. Нам необходимо устранить коренные причины климатического кризиса, а не только его симптомы », — заявил Атиаф Альвазир, глава Программы мира при Совете квакеров по европейским делам.

QCEA отмечает в своем отчете, что в декабре 2019 года Европейская комиссия объявила о своей цели стать более «зеленой» с помощью Европейского зеленого курса, цель которого заключаются в региональных преобразованиях для ответа на климатический вызов.

Но QCEA утверждает, что «одновременно ЕС также продолжает инвестировать в углеродоемкие виды деятельности, такие как торговля оружием». Доклад Совета под названием «Климат, мир и права человека: последовательна ли европейская политика?» заявляет, что, к примеру, военный сектор Европы действует в «состоянии противоречия» с Европейской зеленой сделкой, «полностью и намеренно игнорируя все, что связано с влиянием милитаризации на климат».

В отчете подчеркивается, что любой план «зеленого» перехода «должен учитывать вопросы устойчивости и справедливости».

» Это должно начаться с переосмысления проблемы, во главе угла которой должны стоять люди, а не прибыль. Такие потребности, как более чистый воздух, вода и энергия, необходимы для обеспечения безопасности; поэтому к климатической справедливости следует подходить с позиций, в которых приоритетом является решение проблемы изменения баланса сил. Экологический коллапс, который мы переживаем, является прямым результатом неравноправного общественного договора, неустойчивых экономических и политических систем, которые влияют на семьи и общины по всему миру, но которые оказали на одних большее влияние, чем на других », — говорится в документе.

«ЕС должен использовать подход, основанный на правах человека, который отражает озабоченность по поводу воздействия климатической политики на человека. Меры по борьбе с изменением климата — необходимое условие социальной справедливости», — сказала Кекели Кпоньон, руководитель Программы по правам человека при Квакерском Совете по европейским делам.

Комментарий к появлению нового климатического законодательства ЕС дал депутат Европарламента от финского Renew Europe Нильс Торвальдс, который назвал его «историческим результатом», добавив:

«Ясно, что большинство депутатов Европарламента хотели бы, чтобы Европейский Совет и Еврокомиссия приняли бы более амбициозные меры, но неудивительно, что предложение Европейского парламента встретили сильное сопротивление, особенно со стороны некоторых государств-членов.Учитывая ожидания, я думаю, что мы, европейцы, можем быть удовлетворены тем, что достигли соглашения, которое делает Европу первым континентом с практическим планом достижения климатической нейтральности. Новый закон ЕС о климате увеличивает целевой показатель сокращения выбросов ЕС к 2030 году с 40 процентов до, по крайней мере, 55 процентов, одновременно предусматривая меры, которыемогут приблизить нас к 57 процентам. Новый закон трансформирует политические обещания о том, что ЕС станет климатически нейтральным к 2050 году, в обязательство и дает европейским гражданам и бизнесу правовую определенность и предсказуемость, необходимую им для планирования перехода к климатической нейтральности. После 2050 года ЕС должен стремиться к отрицательным выбросам».