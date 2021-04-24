Брюссель, 24 апреля 2021, 09:22 — REGNUM Одна из неправительственных организаций ЕС заявила, что климатическая политика Европейского Союза «не согласуется» с позицией блока по вопросам мира и прав человека и «даже препятствует заявленным им климатическим целям».
Это обвинение, выдвинутое в адрес ЕС Квакерским cоветом по европейским делам (QCEA), было приурочено к Международному дню Земли 22 апреля.
Об этом сообщает европейский информационный портал THEPARLIAMENTMAGAZINE. EU 23 апреля 2021 года.
QCEA опубликовал отчет, в котором содержится обзор климатической политики и инициатив ЕС и «исследуются связи» между климатом, миром и правами человека.
Отчет появился после подписания основных положений климатическогокурса в 21 апреля 2021 года, который обязывает ЕС и государства-члены сократить чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.
QCEA отмечает в своем отчете, что в декабре 2019 года Европейская комиссия объявила о своей цели стать более «зеленой» с помощью Европейского зеленого курса, цель которого заключаются в региональных преобразованиях для ответа на климатический вызов.
Но QCEA утверждает, что «одновременно ЕС также продолжает инвестировать в углеродоемкие виды деятельности, такие как торговля оружием». Доклад Совета под названием «Климат, мир и права человека: последовательна ли европейская политика?» заявляет, что, к примеру, военный сектор Европы действует в «состоянии противоречия» с Европейской зеленой сделкой, «полностью и намеренно игнорируя все, что связано с влиянием милитаризации на климат».
В отчете подчеркивается, что любой план «зеленого» перехода «должен учитывать вопросы устойчивости и справедливости».
«ЕС должен использовать подход, основанный на правах человека, который отражает озабоченность по поводу воздействия климатической политики на человека. Меры по борьбе с изменением климата — необходимое условие социальной справедливости», — сказала Кекели Кпоньон, руководитель Программы по правам человека при Квакерском Совете по европейским делам.
Комментарий к появлению нового климатического законодательства ЕС дал депутат Европарламента от финского Renew Europe Нильс Торвальдс, который назвал его «историческим результатом», добавив: