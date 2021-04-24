Пекин, , 09:23 — REGNUM Китайские эксперты считают, что достичь заявленных целей углеродной нейтральности Китаю поможет более четкое определение отраслей, имеющих право на выпуск зеленых облигаций.

Об этом пишет информационный портал CHINADAILY.COM 23 апреля 2021 года.

Народный банк Китая (НБК), Центральный банк, Национальная комиссия по развитию и реформам и Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая выпустили 21 апреля 2021 года свод правил для выпуска зеленых облигаций. Этот свод представляет собой пересмотр уже существующей версии документа от 2015 года. НБК также сообщил о том, что предприятиям, использующим ископаемое топливо, такое как уголь, выпускать зеленые облигации будет запрещено.

Центральный банк Китая заявил, что ископаемое топливо является источником высокого уровня выбросов углерода. Исключение ископаемого топлива из последнего сводаправил сделает выпуск зеленых облигаций Китая более регулируемым и строгим, что соответствует мировой практике.

НБК также указал, что «чистое» производство и высокоэффективное использование ископаемого топлива необходимы для качественного экономического развития Китая. По его словам, Центральный банк Китая изучает возможность применения временных финансовых правил во время переходного периодадля того, чтобы энергетическая отрасль могла становиться чище постепенно.

Ключевые зеленые отрасли Китая, такие как зеленое сельское хозяйство, зеленое строительство, устойчивое строительство, водосбережение и нетрадиционное использование воды, были включены в свод правил впервые. Компаниям, специализирующимся на производстве и продаже экологически чистого оборудования, также было разрешено выпускать зеленые облигации для поддержки своего производства.

На ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, состоявшейся 20 апреля 2021 года, управляющий НБК И Ган сказал, что китайские регулирующие органы разрабатывают совместно с ЕС общий набор критериев классификации для продвижения скоординированного развития зеленого финансирования во всем мире. По его словам, финансовая отрасль Китая будет и дальше открыта для участия международных инвесторов на рынке зеленого финансирования Китая.

Данные, собранные Центральным банком, показывают, что стоимость «зеленых» кредитов Китая к концу прошлого года достиг 1,8 трлн юаней ($277 млрд), что является самым большим объёмом «зеленых инвестиций» мире. На сегодняшний день выпущено более 40 углеродно-нейтральных облигаций на общую сумму более $10 млрд. Данные, полученныеглобальным поставщиком данных и инфраструктуры финансового рынкаRefinitiv показывают, что Китай выпустил зеленых облигаций на сумму около $15,7 млрд в первом квартале 2021 года, обогнав Соединенные Штаты, которые выпустили зеленые облигации на сумму $15 млрд за тот же период.

По оценкам НБК, к 2030 году Китай будет ежегодно инвестировать 2,2 трлн юаней в сокращение выбросов углерода.