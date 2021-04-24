24 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 10:30 — REGNUM Заявление пресс-службы эстонского МИД о том, что Эстония высылает одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 24 апреля в социальной сети Facebook.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, наконец-то, дождались, как всегда не слишком быстро, но теперь Чебурашка тоже в строю. Молодец Эстония, отжигает!» — пишет Lika M.

Многие пользователи с нескрываемой радостью встретили решение эстонского МИД. Люди отметили, что представители этой страны принимают решения крайне неспешно, но никто не сомневался в том, что именно Эстония последует по пути своих более быстрых коллег.

«Опаньки, Эстония. А где это? Одного дипломата. А почему не шесть? Попугаи в цирке», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы стали гадать, каким образом на данное решение ответит российская сторона. Кто-то предположил, что дело закончится высылкой также одного дипломата, но другие оказались уверены, что руководство нашей стране ответит более жёстко, чем того ожидает Эстония.

«Будет справедливо, если Россия вышлет эстонского дипломата», — считает Дмитрий Б.

«Россия не станет долго дискутировать и отправит домой их дипломатов, а также урежет ещё долю транзита. Вот только непонятно, зачем на днях они поднимали вопрос о сохранении и даже увеличении этого самого транзита? Несмышлёным ещё невдомёк, что теперь придётся долго и упорно доказывать свою нужность для России. Не было бы только поздно», — написал Алексей С.

Граница Эстония — Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей и вовсе призвала российские власти прекратить дипломатические отношения между Россией и Эстонией. Люди уверены, что в этом случае наша страна вообще ничего не потеряет, чего нельзя будет сказать о соседнем государстве.

«А может закрыть вообще в этих прибалтийских странах российские посольства и консульства, и понизить градус дипотношений до нулевого. И до тех пор, пока эти не вразумятся, не иметь никакие дипотношения с этими странами. И пускай они ищут как наладить отношения с Россией, а не Россия с ними. С Грузией вообще через швейцарское посольство и ничего, живём как-то», — отметил Artem D.

«У меня на районе народу больше, чем во всей Эстонии! Так они ещё и высылают блин кого-то», — заметила Екатерина А.

Нашлись и те, кто оказался убеждён, что Эстония не закончит список европейских стран, которые собираются расстаться с российскими дипломатами.

«Табаки» проснулись. Просто кто-то раньше сориентировался, такие, как Чехия, к примеру, а теперь реакция дальше пошла. Хотят угодить хозяину. Кто следующий?!» — задаётся вопросом Елена К.

Блин, как страшно! Следующий шаг, судя по всему, за такими мощными европейскими державами, как Латвия и Литва!» — издевается Александр С.

Напомним, пресс-служба эстонского МИД сообщила, что Эстония высылает одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией.