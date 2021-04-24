Национализация в Киргизии ‑ и хочется и колется
Бишкек, 24 апреля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Процедура национализации предприятий рискованны — вслед за ними могут последовать судебные разбирательства и имиджевые потери, — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев, прокомментировал ИА REGNUM обсуждаемую в Киргизии возможность национализации предприятий.
Казахстанский эксперт считает, что «процедура национализации, как правило связана, с формированием экономической базы для новой власти и обеспечения передела собственности как на внутреннем, так и на международном уровне.
Иногда, это подкрепляется идеологией. Классический пример — процедуры национализации в Венесуэле. В случае с Киргизией, если под процедуры национализации подводить идеологическую составляющую, скорее, всего, это будет национализм. Не этнонационализм, а классический национализм, когда мы говорим об очередном этапе создания национальной государственности».
Бурнашев заявил, что «говорить о финансовых и имиджевых издержках возможно после анализа всех этапов процесса национализации — от запуска до практической реализации».
По словам эксперта, существует процедура «более мягкой национализации». В этом случае предполагается корректировка национального законодательства и формирования с ее помощью механизма давления на инвесторов.
Аналитик отметил, что «все описанные процедуры национализации содержат риски».
»Стороны могут инициировать судебные разбирательства, процесс повлечет имиджевые потери с точки зрения надежности партнера. Однако, если проект достаточно прибыльный — стороны могут закрыть глаза на эти издержки».
Эксперт предположил, что при всей, казалось бы, «важности проектов «Кумтор» и «Джеруй» для горнорудной отрасли и экономики Киргизии, нельзя однозначно утверждать, что прибыть с этих проектов настолько велика или наоборот мала, что дальнейшие переговоры инвесторов с новой властью предопределены».
»Прежде чем делать выводы о возможной национализации этих проектов необходимо изучить финансовую составляющую, привлечь юристов, проанализировать политическую ситуацию в Киргизии…».
»На первый взгляд кажется, что Бишкек не сможет извлечь однозначной выгоды и избежать возможных потерь при национализации этих предприятий», — подытожил эксперт.