Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выступили за возобновление использования препарата от компании Johnson & Johnson для вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба центров.

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За применение вакцины проголосовали десять членов экспертной комиссии. Еще четверо выступили против, один — воздержался. В пользу возобновления вакцинации заявлялось, что все плюсы применения препарата перевешивают наличие побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson. В связи с этим CDC порекомендовало вновь прививать жителей США этим препаратом, однако заранее предупреждать пациентов о возможных рисках.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в американском штате Орегон после прививки препаратом Johnson & Johnson скончалась женщина. У нее образовались тромбы после вакцинации. Ранее, 13 апреля, в США временно приостановили использование вакцины из-за возможных побочных эффектов.

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