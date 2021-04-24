Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Amazon и Global Optimism опубликовали Климатическое обязательство по достижению целей Парижского соглашения и нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году. К обязательству в настоящий момент присоединились 105 компаний, которые имеют совокупный годовой доход в размере $1,4 трлн и более 5 млн сотрудников в 25 отраслях экономики в 16 странах.

Об этом сообщает портал деловых и финансовых новостей MENAFN.COM 23 апреля 2021 год

Среди 52 новых подписантов, присоединившихся к Климатическому обязательству, есть известные бренды, включая Alaska Airlines, Colgate-Palmolive, HEINEKEN, Pepsi Co, Telefónica и Visa.

Подписанты обязуются:

регулярно измерять и сообщать о выбросах парниковых газов;

реализовывать стратегии декарбонизации в соответствии с Парижским соглашением посредством реальных изменений в бизнесе и с помощью инноваций, включая повышение эффективности бизнеса, использование возобновляемых источников энергии и другие стратегии устранения выбросов углерода;

нейтрализовать любые выбросы с помощью дополнительных, поддающихся количественной оценке, реальных, постоянных и социально полезных мероприятий, чтобы достичь нулевых чистых годовых выбросов углерода к 2040 году — на десять лет раньше достижения общих целей ЕС и США в Парижском соглашении к 2050 году;

принимать научно обоснованные и действенные меры по борьбе с изменением климата путем внедрения инноваций в области эффективности цепочки поставок, устойчивого транспорта, экономики замкнутого цикла, решений в области экологически чистой энергии и прочие;

целенаправленно привлекать своих клиентов к кампании по достижению нулевых выбросов с помощью создания инновационной упаковки, а также разработки продуктов на принципах экологической рациональности, предлагая при этом решения (образовательные кампаний и экологически безопасныепокупки), позволяющие клиентам сократить собственные выбросы.

« Мы гордимся тем, что вместе с другими подписавшими сторонами мы используем наши возможности для декарбонизации экономики за счет реальных изменений в бизнесе и инновациях », — сказал Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon.

« Мы помогли инициировать Климатическое обязательство, чтобы доказать эффективность модели, которая ускоряет декарбонизацию в самых амбициозных компаниях , — сказала Кристиана Фигерес, бывший глава ООН по климату, а теперь и партнер-основатель Global Optimism. — Сегодня более 100 компаний, включая бренды бытовой техники и компании из всех секторов промышленности, присоединились к Климатическим обязательствам с целью достижения нулевой чистой прибыли к 2040 году. Они демонстрируют, что более быстрое движение их бизнеса к декарбонизации — это путь к конкурентному преимуществу. Нет сомнений в том, что мы находимся на переломном этапе в создании низкоуглеродной экономики, предусмотренной Парижским соглашением. Я воздаю должное руководству компаний, которые уже присоединились к Климатическим обязательствам, и с нетерпением жду встречи со следующей сотней ».

Комментарий ИА REGNUM

Стратегия развитых стран, формально признавших историческую вину за возникновение проблемы гигантского потепления при подписании Рамочной конвенции по изменению климата в 1994 году, состоит в том, чтобы на первом этапе заставить свои бывшие колонии взять на себя обязательства по сокращению выбросов наравне с ними. Эта задача была успешно решена в 2015 году при подписании Парижского соглашения по климату практически всеми странами мира, которые с этого момента все взяли на себя обязательства. Этого удалось достичь при поддержкие мощного климатического лобби, созданного в рамках Киотского протокола во всех развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая Россию, на что страны ОЭСР денег не жалели.

Задача второго этапа — навязать всем странам мира непосильные темпы реализации взятых на себя обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Для этого в ближайшее время формально добровольные обязательства стран по сокращению выбросов будут заменены на директивные, скорее всего, под предлогом объявления фиктивной глобальной чрезвычайной климатической ситуации (по аналогии с объявленной ВОЗ без всяких оснований «пандемии» ковида), к чему сегодня настойчиво призывает руководство ООН.

Ускоренное выполнение «повышенных климатических обязательств» имеет единственное решение — получение неограниченных и заведомо неоплатных «зелёных» кредитов от финансовых ТНК во главе с Black Rock через системы климатических, зеленых, устойчивых и пр. облигаций. Выделенные на «зеленую перезагрузку» сотни триллионов долларов спекулятивного капитала и сборы мирового углеродного налога в Глобальный климатический фонд будут также поделены между ТНК в ходе тотальной декарбонизации мировой экономики.

«Климатического обязательство» — пример скоординированных действий 105 главных выгодополучателей грядущей глобальной «зеленой» перезагрузки, играющих роли лихих ковбоев, загоняющих страны мира в долговую климатическую ловушку на забой, подобно коровам, обвинённым в преступном отрыгивании «суперпарникового» метана (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»).

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