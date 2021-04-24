Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда будет вынесен 16 июня. Об этом 23 апреля передал телеканал СNBC со ссылкой на судебное решение.

20 апреля экс-сотрудник полиции был признан судом присяжных в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) виновным в непредумышленном убийстве Флойда. Судья заявил, что вынесение приговора состоятся через восемь недель после объявленного вердикта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля, после решения о признании вины Дерека Шовина, министерство юстиции США начало расследование в отношении полицейского управления Миннеаполиса.

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