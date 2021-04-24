24 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 10:08 — REGNUM Заявление представителей УМВД по Томской области о том, что неизвестные в деревне Поросино разгромили памятник героям Великой Отечественной войны, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждан выразили своё возмущение 24 апреля в социальной сети Facebook.

Разгромленный памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино Скриншот страницы социальной сети Instagram @tomskiy_raion

«Озверели что ли? Нельзя с такими в игрушки играть! Это будущие предатели! Наказывать!» — пришла к выводу Oksana N.

По мнению многих граждан, виновниками преступления могли стать местные подростки. Люди уверены, что, несмотря на возраст, к малолетним вандалам необходимо применить самое жёсткое воздействие.

«Применить по всей строгости закон, включая статьи Конституции. Привлечь к уголовной ответственности и обязательно известить об этом всех! Если сейчас этих тварей в зародыше не уничтожить, дальше будет хуже!» — предполагает Владимир А.

«В колонию этих деток надо отправлять. Не первый случай и не последний. Подстрекателей надо также отлавливать», — поделилась свои мнением Людмила Т.

Часть людей считает, что виновников необходимо не только наказать по закону, но и заставить своими руками восстановить памятник. Люди считают, что преступление совершили те, у кого в голое напрочь отсутствует информация о Великой Отечественной войне.

«Вот тех, кто это сделал, найти и заставить лично всё отремонтировать. Хоть бы подумали своими куриными мозгами эти «деятели», кому и за что стоят эти памятники. Показать им документальные кадры войны, как молодые мальчишки гибли в боях, чтобы эти, хорошо кормленные и хорошо одетые «детки» вот так «резвились», — предлагает Елена С.

Разгромленный памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино Скриншот страницы социальной сети Instagram @tomskiy_raion

Ряд пользователей посетовал на воспитание в школах, которое не даёт детям понимание того вклада, который был положен в Великую Победу.

«Это происходит, потому что нет должного воспитания в школах. Забыли детям прививать, с чего начинается Родина. Учат кое-как. Не знают свою историю, своих писателей. Надо срочно менять образование. В советское время образование считалось лучшим в мире. А теперь как у всех. Никак», — отметила Tatiana T.

Нашлись и те, кто предположил, что уничтожить памятник могли потомки тех недобитков, которые прислуживали нацисткой Германии, но попали под милосердие советского руководства.

«Могли ли подобное сотворить те, у кого дедушки, а уже, возможно, прадедушки участвовали в той войне? Не забывайте, что было не мало тех, кто воевал против своей страны и их в пятидесятых, нет не реабилитировали, а просто помиловали. Они «фигу» всю жизнь держали в кармане, они в своих семьях культивировали ненависть ко всему советскому. Вот их потомство на это способно точно. А то, что это так мы видим по тому, как на официальном уровне, пошло, подло переписывают «войну». Как героев превращают дураков или глупцов. Это ведь курируется кем-то на высшем уровне», — считает Серегй М.

Разгромленный памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино Скриншот страницы социальной сети Instagram @tomskiy_raion

Напомним, представители УМВД по Томской области заявили журналистам о том, что неизвестные в деревне Поросино разгромили памятник героям Великой Отечественной войны.