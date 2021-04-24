Белград, , 01:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 23 апреля заявил, что 25 апреля он едет в Брюссель, где он проведёт переговоры с официальными лицами Европейского союза. Он добавил, что надеется возобновить диалог с Приштиной в мае. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич отметил, что уже по прибытии в Брюссель, он проведёт несколько встреч с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, верховным представителем Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Йосефом Боррелем, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Для нас это будут трудные дни, но я считаю, что это важно для Сербии», — подчеркнул Вучич.

По его словам, переговоры будут не простые и не легкими по всем вопросам, особенно по диалогу с Приштиной.

«Но важно, чтобы мы проявляли решимость, боролись за решение, чтобы не вступать в диалог ради выполнения формальных условий, не оставляяя проблемы нашим детям», — отметил Вучич.