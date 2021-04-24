Сараево, , 03:53 — REGNUM Тот факт, что на высшем уровне, что случается довольно редко, руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем, председателем правительства Анной Брнабич, спикером парламента Ивицей Дачичем, 22 апреля прибыли в Баня-Луку, является очень важным моментом для Республики Сербской, заявил 23 апреля председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Додик отметил, что это был чрезвычайно успешный день, когда все вопросы были решены оперативно на встречах.

Додик поблагодарил Сербию за заботу о Республике Сербской, чему особенно способствует Вучич в качестве президента Сербии, который поддерживает многочисленные проекты оказания помощи местным общинам, а также крупные проекты, такие как строительство гидроэлектростанций на Дрине, аэропорт Требинье, автомагистраль, которая объединит Баня-Луку и Белград и тому подобное.

«Одним из наиболее важных проектов является строительство трубопровода, который будет соединен с сетью трубопроводов Сербии, в Белине. Мы также планируем открыть коридор с газовыми трубами вдоль автомобильной дороги, которая должна быть проложена в сторону Белины, Добоя, — подчеркнул Додик.