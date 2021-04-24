Бразилиа, , 00:46 — REGNUM Вопрос об одобрении закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии рассмотрит Национальное агентство по санитарному надзору страны (Anvisa). Об этом сообщается 23 апреля на сайте организации.

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Указанная дата назначена из-за решения бразильского Федерального верховного суда, предоставившего регулятору возможность до конца апреля определиться по теме импорта препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Anvisa обратилось с просьбой к суду продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию «Спутник V» из-за того, что у агентства якобы нет достаточных сведений о качестве, эффективности и безопасности вакцины. Вместе с тем специалисты регулятора ранее получили документацию по препарату от коллег из Аргентины.

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